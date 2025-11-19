Ηράκλειο: «Τον μαχαίρωσα επειδή με δυσφημούσε από το Facebook», είπε ο 22χρονος για τον Παλαιστίνιο

«Με δυσφημούσε στο Facebook», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 22χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος μαχαίρωσε στον αγκώνα έναν 26χρονο από την Παλαιστίνη.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/11), στην περιοχή της Χανιώπορτας. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και ο 22χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε στον αγκώνα τον 26χρονο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν και να τον συλλαμβάνουν λίγο αργότερα.

Πάντως, αστυνομικοί πιστεύουν ότι ο λόγος της φασαρίας δεν ήταν η δυσφήμιση στο διαδίκτυο, αλλά κάτι άλλο, στο οποίο δεν ήθελαν να αναφερθούν οι εμπλεκόμενοι, όπως μεταδίδει το patris.gr.