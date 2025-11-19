Ηράκλειο: Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η 78χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε εννιά ημέρες μετά η ηλικιωμένη γυναίκα που το πρωί της 10ης Νοεμβρίου είχε τραυματιστεί σοβαρά ενώ κινούταν πεζή στον δρόμο του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η 78χρονη που έφερε σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και θώρακα κατέληξε σήμερα (19/11) τα ξημερώματα.

Όλες αυτές τις ημέρες η γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να δίνει μάχη για να την κρατήσει στη ζωή.

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της ηλικιωμένης γυναίκας που είδε το φως της δημοσιότητας αποτυπώνει το συγκλονιστικό τροχαίο. Όπως φαίνεται, η γυναίκα χτυπήθηκε από το διερχόμενο ΙΧ με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί αρκετά μέτρα μακριά και να προσκρούσει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά.

