Mobile 8: Διεθνής επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος – Τα ευρήματα στην Ελλάδα

Στην κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας με την κωδική ονομασία «Joint Action Day (JAD) Mobile 8», συμμετείχε η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Η κοινή επιχειρησιακή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Empact» και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 31 Οκτωβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής δράσης στην Ευρώπη εντοπίστηκαν 462 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα (232 περισσότερα συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή δράση).

Τα «ευρήματα» στην Ελλάδα

Από ελληνικής πλευράς πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι οχημάτων και ατόμων τόσο στα εξωτερικά σύνορα της χώρας μας όσο και στο εσωτερικό της και συγκεκριμένα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Φθιώτιδα, Θράκη, Σέρρες, καθώς και σε συνοριακά σημεία διέλευσης (Μέρτζανη, Κρυσταλλοπηγή, Κακαβιά) με στόχο τον εντοπισμό κλεμμένων – παραποιημένων οχημάτων.

Συνολικά στη χώρα μας:

ελέγχθηκαν 6.548 οχήματα (1.263 περισσότερα σε σχέση με πέρσι),

εντοπίσθηκαν 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα (57 περισσότερα σε σχέση με πέρσι),

συνελήφθησαν 84 παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων και 21 διακινητές, και

κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, συνολικού βάρους -199,56- γραμμαρίων.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής δράσης υπό το συντονισμό της FRONTEX σε συνεργασία με τις Αρχές της Χώρας μας, τις Γερμανικές, Ισπανικές και Πολωνικές Αρχές, ενώ στη δράση συμμετείχαν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία.

Επίσης, συμμετείχαν τρίτες Χώρες, όπως η Αλβανία, το Κόσσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Ελβετία, καθώς και η EUROPOL και η INTERPOL.

Διαβάστε επίσης