Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ – Ανακάλυψαν ναρκωτικά και όπλα μέσα σε σπίτι

Χειροπέδες σε 36χρονο, αναζητείται ένας 37χρονος τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100 ΠΕΡΟΠΟΛΙΚΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 18 Νοεμβρίου σε διαμέρισμα στην Πάτρα καθώς υπήρχαν πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν στο σπίτι, βρήκαν ποσότητες ναρκωτικών, πυροβόλα όπλα και μέσα υδρολογικής καλλιέργειας ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας συνέλαβαν έναν 36χρονο αλβανικής καταγωγής, ενώ παράλληλα αναζητείται ένας 37χρονος τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

