Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην οδό Καλλιρρόης – Θα ισχύουν έως το τέλος του έτους

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κάτωθι οδικά τμήματα της οδού Καλλιρρόης, κατά το χρονικό διάστημα από 21-11-2025 έως 31-12-2025, καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας (επιτάχυνσης), στο ύψος του ο.α. 119 συνολικού μήκους (30) μέτρων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Στο δεξί τμήμα του οδοστρώματος, στο ύψος της συμβολής της με τον συνδετήριο κλάδο της οδού Λαγουμιτζή ο.α. 2-4.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής:

Στην οδό Λαγουμιτζή επί του συνδετήριου κλάδου: θα διεξάγεται από το εναπομένον μη καταληφθέν πλάτος του οδοστρώματος το οποίο θα είναι τουλάχιστον 3,50 μέτρα.

Στην οδό Καλλιρρόης: η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες αριστερότερες λωρίδες κυκλοφορίας της ίδιας κατεύθυνσης.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.