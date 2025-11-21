Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε Κηφισίας, Αττική Οδό και κέντρο

«Σημειωτόν» κινούνται οι οδηγοί που κινούνται στις βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής και το πρωί της Παρασκευής (21/11).

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη Νέα Ιονία.

Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας, με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον να είναι και πάλι μπλοκαρισμένη από τα οχήματα.

Στη Λεωφόρο Συγγρού, εντοπίζονται μικρές καθυστερήσεις που ξεκινούν από τον Νέο Κόσμο έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια στην άνοδο από το Πεδίο του Άρεως.

Στην Κηφισίας, τμηματικά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Αθήνα. Νωρίτερα, σημειώθηκε σφοδρό τροχαίο στο ύψος της οδού Αρκαδίας, όπου μοτοσυκλέτα παρέσυρε πεζό. Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Ο πεζός σε σοβαρή κατάσταση διακεμίσθη σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε ελαφρά.