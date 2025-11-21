Βόλος: Ένοχος ο 35χρονος μοτοσικλετιστής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο

Ο 35χρονος οδηγός της μοιραίας μοτοσικλέτας κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για σωματική βλάβη

Καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ο 35χρονος μοτοσικλετιστής για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2023 στην οδό Ιάσονος, στον Βόλο, με θύμα βρέφος 4 μηνών.

Ο 35χρονος οδηγός της μοιραίας μοτοσικλέτας κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για σωματική βλάβη και σε βάρος επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με τριετή αναστολή. Ο 35χρονος κρίθηκε αθώος για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με το δικαστήριο να δέχεται τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι από τα περιστατικά δεν στοιχειοθετείται το εν λόγω αδίκημα.

Οι στιγμές αρχαίας τραγωδίας στην άσφαλτο

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2023 το βράδυ.

Ο 55χρονος παππούς κρατούσε στην αγκαλιά του το 4μηνο βρέφος όταν στην προσπάθειά του να διασχίσει την οδό Ιάσονος παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή. Το μωρό έφυγε από την αγκαλιά του παππού του, την ώρα που ο ίδιος έπεφτε στον δρόμο. Οι σκηνές θύμισαν αρχαία τραγωδία. Τα ουρλιαχτά που έσκιζαν τον αέρα μαρτυρούσαν απερίγραπτη συμφορά.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια της μητέρας του, που έμεινε αποσβολωμένη, άφωνη αρχικά, χωρίς να μπορεί να πιστέψει τι είχε μόλις συμβεί. Θα πήγαινε με το μωράκι της να συναντήσει τους γονείς της και τον αδερφό της σε σουβλατζίδικο όπου είχαν ραντεβού.

Η οικογένεια θα περνούσε στιγμές χαλάρωσης στο μαγαζί που συνήθιζε να επισκέπτεται. Η χαροκαμένη μητέρα στάθμευσε το αυτοκίνητό της και ο πατέρας της που την περίμενε για να τη βοηθήσει με το καρότσι, πήρε με λαχτάρα το μωρό στην αγκαλιά. Όσο η κόρη του τακτοποιούσε τα πράγματα, εκείνος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα και να περάσει από την άλλη πλευρά του δρόμου.

Ωστόσο, ο παππούς με την εγγονούλα του δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό του προορισμό, καθώς η μηχανή που οδηγούσε ο 35χρονος τους παρέσυρε.

Ο 55χρονος παππούς σωριάστηκε στο οδόστρωμα. Από τα χέρια του γλίστρησε το βρέφος που προσγειώθηκε στο έδαφος με σφοδρότητα δύο μέτρα από το σημείο του δυστυχήματος.

Η μητέρα έμεινε να κοιτάζει στα χαμένα, ενώ η 51χρονη γιαγιά, που τους περίμενε στο κατάστημα και είδε το τροχαίο, έτρεξε με όση δύναμη της είχε απομείνει απεγνωσμένα προς το μέρος τους.

Ακολούθησαν σκηνές απερίγραπτης οδύνης.

