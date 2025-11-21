Μαρτίκας: « Μου είπαν πως αν μιλήσω θα κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή μου»

Πάνω από έξι ώρες κράτησε η κατάθεση του Σπύρου Μαρτίκα στον ανακριτή σχετικά με την υπόθεση δικτύου ψεύτικων επενδύσεων σε καζίνο, στο οποίο σύμφωνα με καταγγελίες έπεσαν θύματα πολλοί πολίτες. Μεταξύ αυτών, ο επιχειρηματίας Σπύρος Μαρτίκας και η τότε σύντροφός του, Βρισηίδα Ανδριώτου.

Ο Σπύρος Μαρτίκας δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι: «Στραγγίξαμε αλήθειες στον ανακριτή. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν εκβιάζομαι, όσο κι αν έχω απειληθεί. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα μπροστά σε αυτή την αλήθεια».

Τόνισε μάλιστα πως πρότεινε ο ίδιος να ελεγχθούν αποκλειστικά τα δικά του οικονομικά: «Θέλω να εξεταστώ μόνο εγώ για την καθαρότητα των χρημάτων μου. Να μην ελεγχθεί άλλο θύμα, για να μη φοβούνται να μιλήσουν. Τα θύματα είναι πάρα πολλά».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «κατασκευασμένο άλλοθι», σημειώνοντας ότι «η εγκληματική οργάνωση προσπαθεί να μετατρέψει τα θύματα σε θύτες».

«Δεν θα περάσει», είπε. «Δεν φοβάμαι ούτε για την ίδια μου τη ζωή, όσο κι αν έχω απειληθεί».

Συνήγορος του Μαρτίκα ξεκαθάρισε ότι ο εντολέας του δεν είναι ύποπτος ούτε κατηγορούμενος, αλλά κατέθεσε ως μάρτυρας.

Μίλησε επίσης για «ογκοδέστατη δικογραφία», γεγονός που εξηγεί τη μεγάλη διάρκεια της διαδικασίας.

Όπως είπε, «μέχρι τώρα ο ανακριτής είχε ακούσει μόνο κατηγορούμενους και ήθελε να εξαντλήσει κάθε σημείο. Ο Μαρτίκας φώτισε περαιτέρω την υπόθεση και όλα πήραν τον δρόμο τους».

Ο Σπύρος Μαρτίκας δήλωσε πως αναμένει νέες απειλές: «Περιμένω να δεχτώ απειλές τις επόμενες μέρες. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν εκβιάζομαι. Η αλήθεια πρέπει να βγει στον κόσμο για να σωθεί κόσμος από την απάτη. Είναι πολλά τα θύματα».

Υπογράμμισε πως κατέθεσε και για την προέλευση των χρημάτων του, για να αποδείξει ότι είναι «απολύτως καθαρά».

Παράλληλα ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Βρισηίδα Ανδριώτου, η οποία όπως είπε, δεν έχει δεχτεί απειλές.

Ο ίδιος ωστόσο υποστήριξε πως οι απειλές εναντίον του ήταν «επώνυμες» και «αν μιλήσω, θα έχω σοβαρό πρόβλημα ακόμη και με τη ζωή μου», σημείωσε.

