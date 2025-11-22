Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης

Ο μικρός Παναγιώτης – Ραφαήλ, το παιδί που πριν από έξι χρόνια ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, χάρη στη στήριξη όλης της Ελλάδας, για να υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία, δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook, εκφράζοντας από το σχολείο του τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους Έλληνες που στάθηκαν στο πλευρό του.

Σήμερα είναι μαθητής της Β’ Δημοτικού και, όπως αναφέρουν οι γονείς του στο πιο πρόσφατο μήνυμά τους, η καθημερινότητά του είναι γεμάτη φίλους, δραστηριότητες, γέλια, παιχνίδι και Σαββατοκύριακα πλημμυρισμένα από παιδικές φωνές.

«Η ελπίδα νίκησε. Και συνεχίζει να νικά, κάθε μέρα», καταλήγει το μήνυμα ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι συνέβαλαν στο ταξίδι του Παναγιώτη Ραφαήλ.

https://www.instagram.com/reel/DRUvlfYjITz/

Ολόκληρη η ανάρτηση:



«21 Νοεμβρίου, μια μέρα που για εμάς μοιάζει με δεύτερα γενέθλια.

Σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια, ο Παναγιώτης Ραφαήλ πήρε τη θεραπεία που του έδωσε το δικαίωμα να μεγαλώσει.

Και τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς εσάς.

Σήμερα, τον βλέπουμε χαρούμενο και γεμάτο φως και νιώθουμε ευλογημένοι!

Ο Παναγιώτης Ραφαήλ μεγαλώνει όπως κάθε παιδί της ηλικίας του:

έχει χάσει τα πρώτα του δοντάκια, πηγαίνει στη Β’ Δημοτικού, έχει πολλούς φίλους, δραστηριότητες, γέλια, παιχνίδια και Σαββατοκύριακα γεμάτα παιδικές φωνές.

Κάποτε όλα αυτά ήταν όνειρο. Τώρα είναι ζωή!

Σας ευχαριστούμε που σταθήκατε δίπλα μας τότε.

Χάρη σε εσάς, κάθε χαμόγελο, κάθε βήμα, κάθε μικρή πρόοδος είναι ένα θαύμα που συνεχίζεται.

Η ελπίδα νίκησε.

Και συνεχίζει να νικά, κάθε μέρα».