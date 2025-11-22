Σέρρες: Νεκρός ο 86χρονος κυνηγός που αγνοούνταν στο Καλόκαστρο

Τραγική ήταν η κατάληξη στην αναζήτηση του 86χρονου κυνηγού που αγνοούνταν από το μεσημέρι της Παρασκευής σε ορεινή περιοχή του Καλοκάστρου, στον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες νεκρός σε δύσβατο σημείο στο Κεφαλοχώρι, κοντά στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και σε ένα μαντρί. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του.

Ο 86χρονος είχε φύγει από το πρωί της Παρασκευής με το μηχανάκι του, όπως συνήθιζε, για κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή του Καλοκάστρου. Όταν δεν έδωσε σημεία ζωής, η οικογένειά του ειδοποίησε τις αρχές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού από άνδρες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Παράλληλα, οι κλήσεις στο κινητό του φαίνονταν να λειτουργούν.

Οι έρευνες διακόπηκαν με τη δύση του ηλίου και ξανάρχισαν το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας, με τη συνδρομή εθελοντών διασωστών του ΟΦΚΑΘ, πεζοπόρου τμήματος και drone. Στην προσπάθεια εντοπισμού συμμετείχαν επίσης οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της Κ.Ο.Μ.Α.Θ. και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σερρών.