Χαμόγελο του Παιδιού: 8χρονος βρέθηκε να περιπλανιέται μόνος του στο κέντρο της Αθήνας

Ο 8χρονος Αλαμιν, εντοπίστηκε από περαστικούς να περιπλανιέται μόνος του στην περιοχή των Πατησίων κι αμέσως ξεκίνησε από τις Αρχές, η αναζήτηση των γονιών του ή άλλων συγγενών του.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

Δίνονται στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο σχετικής εισαγγελικής εντολής, φωτογραφίες του ανήλικου αγοριού Αλαμιν (ον.), ηλικίας 8 ετών περίπου, ο οποίος βρέθηκε να περιπλανιέται ασυνόδευτος, στη περιοχή των Πατησίων, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:00 μ.μ. Τον ανήλικο εντόπισαν ευαισθητοποιημένοι πολίτες, οι οποίοι άμεσα ενημέρωσαν τις Αστυνομικές Αρχές.

Ο ανήλικος έχει καστανά μάτια, καστανά μαλλιά, ύψος 1.20 μ. και κανονικό βάρος. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εντοπίστηκε.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, κρίνεται απολύτως αναγκαία, επειδή η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, η διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του ανήλικου καθώς και των βιολογικών γονέων του και ο εντοπισμός αυτών ή άλλων πλησιέστερων συγγενών του είναι άλλως αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple