Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η Κίνα πρόσθεσε ακόμη ένα τεχνολογικό επίτευγμα στη λίστα των εντυπωσιακών δημόσιων έργων της, εγκαινιάζοντας τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα του κόσμου. Η νέα κατασκευή, μήκους 10,03 χιλιομέτρων, ενώνει τις πόλεις Τσανγκζού και Τάιζου πάνω από τον ποταμό Γιανγκτσέ, έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς της Ασίας. Με την έναρξη λειτουργίας της, ο χρόνος μετακίνησης μειώθηκε από 80 λεπτά σε μόλις 20, δημιουργώντας έτσι έναν νέο, ταχύτερο διάδρομο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή.

