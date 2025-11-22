Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Το έργο ολοκληρώθηκε σε έξι χρόνια και θεωρείται ήδη ένα από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά που έχουν υλοποιηθεί παγκοσμίως.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Κίνα πρόσθεσε ακόμη ένα τεχνολογικό επίτευγμα στη λίστα των εντυπωσιακών δημόσιων έργων της, εγκαινιάζοντας τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα του κόσμου. Η νέα κατασκευή, μήκους 10,03 χιλιομέτρων, ενώνει τις πόλεις Τσανγκζού και Τάιζου πάνω από τον ποταμό Γιανγκτσέ, έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς της Ασίας. Με την έναρξη λειτουργίας της, ο χρόνος μετακίνησης μειώθηκε από 80 λεπτά σε μόλις 20, δημιουργώντας έτσι έναν νέο, ταχύτερο διάδρομο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πύργος: Δυο συλλήψεις για απόπειρα βιασμού ανήλικης
12:31 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πάνος Μαρινόπουλος: Στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του επιχειρηματία
11:40 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί δεν πρέπει να στεγνώνουμε τα ρούχα στο καλοριφέρ
22:25 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ