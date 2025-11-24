Διακοπές νερού τη Δευτέρα (24/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Νίκης και Μητροπόλεως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΠΟΛΥΓΩΝΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΙΤΩΛΟΥ & ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, EKTAKTH
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΑΠΟΥΛΑ 46
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΟΥΛΑ, EKTAKTH
ΒΟΥΛΑ
Δάφνης και Λεωφ. Βασιλέως Παύλου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, EKTAKTH
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ανωγείων και Μακεδονίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
ΚΗΦΙΣΙΑ
Μεσσηνίας και Λακωνίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, EKTAKTH
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Βυζαντίου 41
