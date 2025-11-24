Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί που βρίσκονται στις βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής το πρωί της Δευτέρας (24/11).

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Αιγάλεω και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας, με την Αρδηττού και την Παναγή Τσαλδάρη να είναι και πάλι μπλοκαρισμένες από τα οχήματα.

Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια στην άνοδο από το Πεδίο του Άρεως.

Στην Κηφισίας, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, ενώ, στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Καρέα.