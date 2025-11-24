Χρυσοθήρες ψάχνουν για χαμένο θησαυρό στην Ανάβρα: Aίτημα για έρευνες στο δημοτικό συμβούλιο

Κύμα χρυσοθηρίας κατακλύζει την Ανάβρα, με μία κάτοικο της περιοχής να υποβάλλει νέο αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού για άδεια εκσκαφής με στόχο τον εντοπισμό ενός υποτιθέμενου θαμμένου θησαυρού.

Το θέμα θα συζητηθεί επίσημα την ερχόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στο δημοτικό συμβούλιο και φέρνει στο προσκήνιο μία ιστορία που συνδυάζει μύθο, τοπική παράδοση αλλά και ελπίδα για… χρυσές ανακαλύψεις.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η αιτούσα υποστηρίζει ότι σε συγκεκριμένο σημείο της Ανάβρας ενδέχεται να βρίσκονται κρυμμένες χρυσές λίρες από την εποχή της Κατοχής. Πρόκειται για αστικό θρύλο που κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες, αλλά σπάνια τέθηκε σε τόσο επίσημη διαδικασία αναζήτησης. Η αίτηση για εκσκαφή ανοίγει ξανά ένα κεφάλαιο γεμάτο φήμες, υποψίες και αφηγήσεις ηλικιωμένων, που θέλουν την περιοχή να κρύβει ακόμη «θαμμένα μυστικά».

Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον των κατοίκων έχει χτυπήσει «κόκκινο». Υπάρχουν αυτοί που αντιμετωπίζουν με χιούμορ την υπόθεση, αυτοί που παρακολουθούν με ενδιαφέρον και αγωνία ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που ελπίζουν ότι η εκσκαφή ίσως φέρει στο φως ένα χαμένο κομμάτι της τοπικής ιστορίας — ή γιατί όχι, κάτι πολύ πιο πολύτιμο.

Το δημοτικό συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει αν θα δώσει άδεια για τη συνέχιση της αναζήτησης, καθορίζοντας έτσι αν η υπόθεση θα εξελιχθεί σε μια οργανωμένη προσπάθεια ή θα παραμείνει στο πεδίο της παράδοσης και των θρύλων.

