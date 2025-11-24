Ναύπακτος: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός ελέγχου και προσέκρουσε πάνω σε δέντρο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβριού στο Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ελιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr η γυναίκα οδηγός δεν έχει τραυματιστεί από τη σφοδρή σύγκρουση.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η τροχαία Ναυπάκτου.

