Ναύπακτος: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός ελέγχου και προσέκρουσε πάνω σε δέντρο
Από τη σφοδρή σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβριού στο Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ελιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr η γυναίκα οδηγός δεν έχει τραυματιστεί από τη σφοδρή σύγκρουση.
Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η τροχαία Ναυπάκτου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:18 ∙ LIFESTYLE
Η Γη της Ελιάς spoiler: Ο Μιχάλης τραυματίζεται βαριά
12:00 ∙ LIFESTYLE