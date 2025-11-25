Χειροπέδες σε 63χρονο για ενδοοικογενειακή βία σε φέρι μποτ - Με μώλωπες η 50χρονη γυναίκα του

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες το απόγευμα εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Σαλαμίνα προς το Πέραμα.

Θύμα της επίθεσης έπεσε μία 50χρονη γυναίκα, υπήκοος Ρωσίας, από τον 63χρονο σύζυγό της, επίσης ρωσικής υπηκοότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο άνδρας χειροδίκησε σε βάρος της συζύγου του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκαλώντας της χτυπήματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα. Η γυναίκα εμφάνισε μώλωπες και αιματώματα.

Συνελήφθη ο 63χρονος

Με τον κατάπλου του πλοίου στο Πέραμα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 63χρονου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Νόμου 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, συνοδευόμενη από τα ανήλικα παιδιά της και στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια εξήλθε.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Διαβάστε επίσης