Διακοπές νερού την Τετάρτη (26/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
Χρυσοστόμου Σμύρνης και Θουκυδίδου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, EKTAKTH
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Χαλκιδικής και Πτολεμαΐδος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, EKTAKTH
ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ
Κατράκη Μ. και Μπενάκη Εμμ.
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, EKTAKTH
Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ
Κυζίκου και Κύπρου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Νοεμβρίου
06:38 ∙ BOMBER
Ποτέ μην υποτιμάς τον αντίπαλό σου
06:28 ∙ LIFESTYLE
STAR: Ριάλιτι τελειώνουν, ριάλιτι έρχονται – Το πλάνο για το 2026
06:08 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος