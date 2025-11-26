Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός στο σπίτι του εντοπίστηκε γιατρός

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου όταν ένας 71χρονος γιατρός εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στα Τρίκαλα.

Γείτονας ειδοποίησε τις Αρχές καθώς είχε μέρες να τον δει, ενώ από το διαμέρισμά του έβγαινε μια έντονη οσμή όπως αναφέρει το TV10.

Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να ανοίξουν την πόρτα του διαμερίσματος, όπου βρήκαν τον συνταξιούχο Τρικαλινό μικροβιολόγο μέσα σε αίματα και με εμφανή τραύματα.

Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο της πτώσης από μικρό ύψος, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες θα διευκρινιστούν από τον ιατροδικαστή.

Ο άνδρας, που καταγόταν από το Βαλομάνδρι Πύλης, είχε δύο παιδιά και ζούσε μόνος μετά το διαζύγιό του.

