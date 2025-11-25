Τραγωδία στο Κιλκίς: 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (24/11) στη Λέσχη Αξιωματικών του Κιλκίς, όταν 47χρονος Αξιωματικός απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων κατέρρευσε, ύστερα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη.

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν άμεσα να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ οργανώθηκε άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και σε όσους είχαν συνεργαστεί μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, καθώς ο αντισυνταγματάρχης είχε υπηρετήσει ως Διοικητής του 506 Μ/Κ στο Πολύκαστρο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και καταξιωμένος στην υπηρεσία του.

