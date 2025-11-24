Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Γνωστός επιχειρηματίας έβαλε τέλος στη ζωή του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας και ιδιαίτερα του Καρδαμά μετά την αυτοκτονία ενός γνωστού επιχειρηματία της περιοχής.

Ο 58χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στη θέση «Πετρούλες», κοντά στον Άγιο Διονύσιο, από οικείο του πρόσωπο το απόγευμα της Κυριακής (23/11).

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο 58χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο χαγιάτι του σπιτιού του από τον πατέρα του, που συγκλονισμένος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Ο εκλιπών ήταν γνωστός στην περιοχή για τη δραστηριότητά του στον επιχειρηματικό χώρο.

Όσοι τον γνώριζαν έμειναν έκπληκτοι από το δυσάρεστο συμβάν καθώς δεν είχε παρατηρηθεί κάτι που να προμηνύει ότι θα προχωρούσε στο απονενοημένο διάβημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος αυτόχειρας είχε φροντίσει με σημείωμα να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία και οι οποίοι είχαν να κάνουν με προβλήματα που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν τον 58χρονο στην απόφαση αυτή, τη στιγμή που η τοπική κοινότητα εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια ενός γνωστού και ιδιαίτερα δραστήριου ανθρώπου.

Διαβάστε επίσης