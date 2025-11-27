Διακοπές νερού την Πέμπτη (27/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Άρεως και Πλατεία Αεροπορίας
- ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΡΑ, EKTAKTH
ΒΛΗΧΑΔΑ
ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ (Στο Δήμο Μεγαρέων και στις περιοχές Πόλη Μεγάρων -Νέα Πέραμο- Βλυχάδα -Νεράκι- Λουτρόπυργο)
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, EKTAKTH
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π
Μυριοφύτου και Νικαίας
