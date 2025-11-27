Αγρίνιο: Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα έπειτα από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

Ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Πέμπτης (27/11) στο Αγρίνιο, μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε περιοχή στο κέντρο της πόλης.

Αν και δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς σημειώθηκε η πτώση από το μπαλκόνι διαμερίσματος, η γυναίκα εντοπίστηκε στο οδόστρωμα γύρω στις 7:00 το πρωί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

*Με πληροφορίες από sinidisi.gr

