Κακοκαιρία Adel: Προβλήματα στο Αγρίνιο - Υπερχείλισε ρέμα στο Ζευγαράκι

Προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και στο Αφρίνιο

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Adel προκλήθηκαν στην περιοχή Ζευγαράκι, του Δήμου Αγρινίου.

Ειδικότερα, σημειώθηκε υπερχείλιση γειτονικού ρέματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να γίνουν εργασίες καθαρισμού και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Δείτε βίντεο από το υπερχειλισμένο ρέμα.

Με πληροφορίες από sinidisi.gr, Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

