Κακοκαιρία Adel: Προβλήματα στο Αγρίνιο - Υπερχείλισε ρέμα στο Ζευγαράκι

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Adel προκλήθηκαν στην περιοχή Ζευγαράκι, του Δήμου Αγρινίου.

Ειδικότερα, σημειώθηκε υπερχείλιση γειτονικού ρέματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να γίνουν εργασίες καθαρισμού και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

