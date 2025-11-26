Συναγερμός στην Ορεστιάδα για την εξαφάνιση 23χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ορεστιάδα, για την εξαφάνιση του Taner Balat, 23 ετών, από την περιοχή του σταθμού ΚΤΕΛ στις 09/10/2025.

Η εξαφάνισή του έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους οικείους του, οι οποίοι απευθύνθηκαν άμεσα στη Γραμμή Ζωής, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του Κοινωνικού Συναγερμού SILVER ALERT για την κινητοποίηση όλων.

Ο Taner Balat έχει μαύρα, πυκνά μαλλιά, μούσι, μουστάκι, σκούρα καστανά μάτια, ύψος 1,80 μ. και αδύνατη σωματική διάπλαση. Φέρει χαρακτηριστικά τατουάζ: μία κορώνα στον αντίχειρα και τον δείκτη του αριστερού χεριού και ένα γεράκι στον αριστερό του ώμο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε μαύρο μπουφάν με τρεις λευκές ρίγες στα μανίκια, μαύρο τζιν παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο απαραίτητη την άμεση κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Όποιος γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του Taner Balat, καλείται να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Silver Alert, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

