Συνελήφθη 27χρονος που έτρεχε με 162 χλμ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος

Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος χθες το απόγευμα (26/11) έτρεχε με το όχημα του με 162 χλμ/ώρα επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στην περιοχή του Γέρακα.

Ο νεαρός εντοπίστηκε μέσω συσκευής radar. Σημειώνεται ότι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 60χλμ/ώρα και ο 27χρονος το ξεπέρασε κατά 100 χλμ. Έθεσε σε κίνδυνο την ζωή των υπόλοιπων χρηστών της οδού.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

