Κέρκυρα: 50χρονη αποπειράθηκε να κρεμαστεί - Τη βρήκε ο σύντροφος της τελευταία στιγμή

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές στην Κέρκυρα, όταν το βράδυ της Τέταρτης ενημερώθηκαν πως μια γυναίκα μεταφέρεται χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr πρόκειται για μια 50χρονη γυναίκα, βρετανικής καταγωγής, η οποία ζει πολλά χρόνια στο νησί.

Ήδη οι γιατροί που εφημέρευαν είχαν ενημερωθεί για το συμβάν και την σοβαρότητα του περιστατικού και έτσι μόλις το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο νοσοκομείο «έπεσαν» επάνω στην ασθενή και χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες τους την επαναφέραν στη ζωή. Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε καταστολή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε σοβαρή κατάσταση.

Με βάση αστυνομικές πηγές, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό από τον σύντροφο της 50χρονης, ο οποίος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι βρήκε τη γυναίκα κρεμασμένη με καλώδιο από το λαιμό και μόλις την είδε έτρεξε να την βοηθήσει, αλλά διαπίστωσε ότι δεν είχε παλμό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα φέρεται να είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας κατά το παρελθόν, αλλά ακόμα εξετάζονται όλα τα σενάρια με τους αστυνομικούς να ευελπιστούν ότι σύντομα η γυναίκα θα μπορέσει να επανέλθει και θα διηγηθεί η ίδια πώς έφτασε σε αυτή την κατάσταση.

Διαβάστε επίσης