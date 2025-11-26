Κακοκαιρία Adel: Κλειστά τα σχολεία και την Πέμπτη στην Κέρκυρα

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων καθώς επίσης και της Νότιας Κέρυρας.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Η απόφαση ισχύει ανεξάρτητα από την εξέλιξη των αυριανών καιρικών συνθηκών, για τις οποίες έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή και χαμηλές ταχύτητες, καθώς τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο παραμένουν πολλά και σοβαρά.

