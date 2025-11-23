Σταθερή η κατάσταση του Μάριου: Νέα χειρουργική επέμβαση αύριο μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο

Ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο εξακολουθεί να βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στο Τορίνο, όπου νοσηλεύεται μετά τη μεταμόσχευση ήπατος που υποβλήθηκε σε ιταλικό νοσοκομείο.

Οι γιατροί αποφάσισαν ότι αύριο θα πρέπει να χειρουργηθεί ξανά, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία αποκατάστασής του.

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, ενημέρωσε μέσω Facebook ότι η υγεία του παραμένει σταθερή, αλλά οι γιατροί έκριναν αναγκαία μια ακόμη χειρουργική παρέμβαση.

Η ίδια ανέφερε στην ανάρτησή της: «Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας. Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο. Είναι σταθερός μετά την πρώτη επέμβαση, έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε, αλλά τώρα εδώ που είμαστε έχουμε και τα όπλα για να παλέψουμε. Θα σας ενημερώνω για να ξέρετε την αλήθεια».]

Ο Μάριος έχει γεννηθεί με το σπάνιο σύνδρομο Alagille και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι γιατροί επιδίωξαν τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στο Τορίνο, όπου θα μπορούσε να εξασφαλιστεί συμβατό μόσχευμα κάτι που τελικά κατέστη εφικτό.

Η μητέρα του εξήγησε ότι το βασικό πρόβλημα της πάθησης του Μάριου εντοπιζόταν στο ήπαρ, γεγονός που καθιστούσε τη μεταμόσχευση αναγκαία για τη συνέχιση της ζωής του.