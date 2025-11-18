Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο που περιμένει με αγωνία το πολυπόθητο μόσχευμα στο Τορίνο.

Η μητέρα του μίλησε στο «Δυτικά FM, 92,8» για την κατάσταση του γιου της, η οποία έχει σταθεροποιηθεί και έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις για να είναι έτοιμος για χειρουργείο, ανά πάσα στιγμή.

«Αν δεν ήμασταν αισιόδοξοι και δεν είχαμε ελπίδα δεν θα κάναμε αυτόν τον αγώνα» τη διαβεβαιώνουν οι γιατροί που την «αγκάλιασαν» από την πρώτη στιγμή. Της εξήγησαν ωστόσο ότι τα περιθώρια στενεύουν. Χθες, απέμεναν 10 ημέρες για να βρεθεί μόσχευμα και σήμερα το περιθώριο ζωής του μαχητή Μάριου είναι εννέα μέρες.

«Ζω για τη στιγμή που θα ανοίξει τα μάτια του», λέει γεμάτη ελπίδα η μητέρα του 18χρονου φοιτητή. Κλαίγοντας γοερά ανέφερε ότι του είχε υποσχεθεί ότι αυτή θα έδινε τον δικό της αγώνα έξω και τον προέτρεψε να αγωνιστεί.

«Δεν θα πω ευχαριστώ σε κανέναν πολιτικό για ό,τι έκανε για το Μάριο, ήταν το αυτονόητο» τόνισε, φανερά πικραμένη για το τι είχε προηγηθεί, για τον «Γολγοθά» που βίωσε μέχρι οι δύο τους να βρεθούν στην ιταλική πόλη. Ενδεικτικό της ζεστασιάς με την οποία την προσέγγισαν οι επιστήμονες ήταν η κίνηση μέλους της ιατρικής ομάδας να παραλάβει την βαλίτσα της, κατά την άφιξή της. Το Νοσοκομείο μάλιστα, ανέλαβε να βρει ξενοδοχείο για τη διαμονή της.

