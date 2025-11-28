Οδηγός μηχανής στην Αθήνα τυλίχτηκε με μεμβράνη για να μη βραχεί!

Οδηγός μηχανής τυλίχτηκε ολόκληρος με μεμβράνη για να νικήσει την αθηναϊκή κακοκαιρία.

Κανένα αδιάβροχο μπουφάν, καμία ολόσωμη φόρμα, κανένα προστατευτικό αξεσουάρ για τη βροχή. Το πρωινό της Παρασκευής βρήκε τους Αθηναίους (και όχι μόνο) να ταλαιπωρούνται στους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης. Όχι όλους τους Αθηναίους. Ανάμεσά τους, ξεχώρισε ο ΕΝΑΣ.

