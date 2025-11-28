Τρίτη Ημέρα Λαμπαδηδρομίας : Από το Καρπενήσι στο Μέτσοβο η Ολυμπιακή Φλόγα

Με αφετηρία το ορεινό Καρπενήσι, η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από την Καρδίτσα, το Μουζάκι, την Πύλη Τρικάλων και έφτασε στο γραφικό Μέτσοβο, όπου και θα διανυκτερεύσει.

Η πρώτη μεγάλη στάση της ημέρας πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, στην πλατεία Ελευθερίας. Εκεί, η Ολυμπιονίκης του βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη άναψε τον βωμό, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στη γιορτή. Στους δρόμους της πόλης, δεκάδες παιδιά κρατούσαν ελληνικές, ιταλικές σημαίες καθώς και σημαίες με τους Ολυμπιακούς κύκλους και περίμεναν με ανυπομονησία την άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας.

Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί, ομιλίες και εκδηλώσεις που τίμησαν το πνεύμα της Ολυμπιακό πνεύμα. Στη συνέχεια, τη Φλόγα μετέφερε στους δρόμους της πόλης ο Ολυμπιονίκης του μπάσκετ Γιάννης Μπουρούσης. Η λαμπαδηδρομία συνέχισε προς το Μουζάκι και την Πύλη Τρικάλων, όπου πλήθος κόσμου υποδέχθηκε τους λαμπαδηδρόμους με ενθουσιασμό.

Τελευταίος σταθμός της ημέρας ήταν το μαγευτικό Μέτσοβο, όπου τη Φλόγα μετέφερε ο Ολυμπιονίκης κωπηλασίας Γιάννης Τσίλης και τον βωμό άναψε ο 3 φορές Olympian χιονοδρόμος Απόστολος Αγγελής. Πλήθος κατοίκων και επισκεπτών υποδέχθηκαν την Ολυμπιακή Φλόγα σε μια ζεστή και συγκινητική τελετή.

Για την τέταρτη ημέρα της διαδρομής, η Ολυμπιακή Φλόγα αναμένεται να ξεκινήσει από το Μέτσοβο και να κατευθυνθεί προς τα Γρεβενά. Αφού περάσει από την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα και το Άργος Ορεστικό, θα ολοκληρώσει την διαδρομή της στην Καστοριά.

Με πληροφορίες από hoc.gr