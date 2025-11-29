Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Απογευματινή: Η Τουρκία γεννάει 1.000.000 παιδιά τον χρόνο, η Ελλάδα μόλις 68.000

Ελεύθερος Τύπος: Όλες οι αλλαγές σε διαθήκες, κληρονομιές

Η Καθημερινή: Άδειος κατά τα τρία τέταρτα ο Μόρνος

Τα Νέα: Τα δύο σενάρια που... βγάζουν κυβέρνηση

