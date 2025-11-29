Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Η Τουρκία γεννάει 1.000.000 παιδιά τον χρόνο, η Ελλάδα μόλις 68.000

Ελεύθερος Τύπος: Όλες οι αλλαγές σε διαθήκες, κληρονομιές

Η Καθημερινή: Άδειος κατά τα τρία τέταρτα ο Μόρνος

Τα Νέα: Τα δύο σενάρια που... βγάζουν κυβέρνηση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Οι 370 μάρτυρες που τιμώνται

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD ξεπερνά την Tesla με ιστορικά ρεκόρ

04:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Ο οδηγός της ΑΑΔΕ για να το εξασφαλίσετε

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Έφεση κατά της ποινής κάθειρξης του πρώην προέδρου Μπολσονάρου - Είχε καταδικαστεί σε 27 χρόνια

04:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απειλή για βόμβα καθήλωσε αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Πτώσεις δέντρων σε Κηφισιά, Πειραιά και Κερατσίνι από την νυχτερινή καταιγίδα

03:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τέλος τα επιδόματα για παράνομους αλλοδαπούς

02:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Γιατί πληρώνονται νωρίτερα - Πότε θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

02:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Την ενοχή του θα ομολογήσει ο γιός του διαβόητου «Ελ Τσάπο»

01:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέα χτυπήματα από ρωσικά drones στο Κίεβο

01:29ΚΟΣΜΟΣ

«Άκυρο» από Τραμπ στα εκτελεστικά διατάγματα του Μπάιντεν - Μηχάνημα υπέγραφε αντ' αυτού

01:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» - Το βαρύ κατηγορώ της μητέρας του 29χρονου λιμενικού

00:34ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νέος γύρος χαλαζόπτωσης στην Αθήνα - Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εξετάζει την επέκταση των επιχειρήσεων του στην Συρία

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε ελληνικοί μικροδορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη γη

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φεύγει από το Μεξικό ο Σέρχιο Ράμος που θέλει να παίξει στο Μουντιάλ!

23:47ΥΓΕΙΑ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να μειώσει τα οφέλη της άσκησης για την υγεία

23:38LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: «Η υποκριτική με βοήθησε να θεραπεύσω τη σχέση μου με τη μουσική και τις περιοδείες»

23:29LIFESTYLE

Bruce Willis: Γιατί ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην Επιστήμη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του

01:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» - Το βαρύ κατηγορώ της μητέρας του 29χρονου λιμενικού

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Αίσιο τέλος για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

00:34ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νέος γύρος χαλαζόπτωσης στην Αθήνα - Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Εκδίδεται στην Τουρκία ο 42χρονος που συνελήφθη με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία και απόδραση

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Airbus ανακαλεί περίπου 6.000 αεροπλάνα A320 για αναβάθμιση λογισμικού - «Σταματήστε αμέσως τις πτήσεις»

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια από τη Συρία δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»!

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Πάρε το πουγκί και φύγε, μην με χτυπάς», ικετεύει η 75χρονη – Ηχητικό ντοκουμέντο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Οι 370 μάρτυρες που τιμώνται

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πραγματικές εκπτώσεις σε λευκές συσκευές και αξεσουάρ τεχνολογίας, πλασματικές σε smartphones, laptops και ακριβά είδη -Έρευνα Newsbomb σε 4 μεγάλες αλυσίδες

12:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα - Τι αναφέρει η παραδοσιακή μέθοδος

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Παιχνίδια εξουσίας στην Ουκρανία: Ποιος είναι ο Αντρίι Γερμάκ, ο πανίσχυρος πρώην επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ποινική δίωξη στην 35χρονη για τον ξυλοδαρμό και τη διακοπή της κύησης της 14χρονης κόρης της

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel – Παλαιό Φάληρο: Δέντρα έπεσαν σε αυτοκίνητα, κινδύνευσαν περαστικοί

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ποιος είναι ο «αντίπαλός» του για την ηγεσία του Eurogroup – Πότε και πώς εκλέγεται ο νέος πρόεδρος

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπήκε στη μαύρη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις των ΗΠΑ - Ο Μαδούρο, ο Τσάβες και...«Το Κοτόπουλο»

02:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Γιατί πληρώνονται νωρίτερα - Πότε θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώθηκαν οι ομιλητές στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Θύμα απάτης επιχειρηματίας από έμπορο αυτοκινήτων - Του απέσπασε 40.000 ευρώ

