Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Η Τουρκία γεννάει 1.000.000 παιδιά τον χρόνο, η Ελλάδα μόλις 68.000
Ελεύθερος Τύπος: Όλες οι αλλαγές σε διαθήκες, κληρονομιές
Η Καθημερινή: Άδειος κατά τα τρία τέταρτα ο Μόρνος
Τα Νέα: Τα δύο σενάρια που... βγάζουν κυβέρνηση
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η BYD ξεπερνά την Tesla με ιστορικά ρεκόρ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιστροφή ενοικίου: Ο οδηγός της ΑΑΔΕ για να το εξασφαλίσετε
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Τέλος τα επιδόματα για παράνομους αλλοδαπούς
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Νέα χτυπήματα από ρωσικά drones στο Κίεβο
ΕΛΛΑΔΑ
Πέντε ελληνικοί μικροδορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη γη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
