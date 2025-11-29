Πανστρατιωτική συγκέντρωση και πορεία στα Προπύλαια: «Μας χρωστάτε πολλά» – Δείτε εικόνες

Πανελλαδική συγκέντρωση των απόστρατων και εν ενεργεία στρατιωτικών σήμερα (29/11), με τη συμμετοχή δεκάδων Ενώσεων στρατιωτικών από όλη την Ελλάδα. Η κινητοποίηση θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας της πορείας προς τη Βουλή.

Πανστρατιωτική συγκέντρωση και πορεία στα Προπύλαια. Γιάννης Δημητρόπουλος.

Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσε και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης. Γιάννης Δημητρόπουλος.

Οι στρατιωτικοί, με τη νέα τους κινητοποίηση, συνεχίζουν τις αντιδράσεις τους ενάντια στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που «απαξιώνει τους υπαξιωματικούς και προωθεί τον σταδιοδρομικό μεσαίωνα».

Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο από τον Σεπτέμβριο και το υπουργείο το έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την παραμονή της εορτής της Ενόπλων Δυνάμεων.

Η καθυστέρηση της διαδικασίας προώθησης του νομοσχεδίου οφείλεται στη δράση του συντονιστικού εκπροσώπησης των 13 φορέων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τις συνεδριάσεις των Ενώσεων, εκφράστηκε έντονη διαμαρτυρία για τις συνεχιζόμενες προσβλητικές και απαξιωτικές δηλώσεις του Νίκου Δένδια, οι οποίες στοχοποιούν αδικαιολόγητα το στρατιωτικό προσωπικό και υπονομεύουν τη συνοχή και το ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποι των φορέων.

Ακόμη, επισημαίνουν ότι η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει τα πραγματικά αίτια της αυξημένης αποχώρησης στελεχών και της απαξίωσης του στρατιωτικού επαγγέλματος, ιδιαίτερα από τους νέους, αντί να «εκτοξεύει» αβάσιμες και προσβλητικές κατηγορίες. Απογοήτευση προκαλεί και η απουσία αντίδρασης για τις δηλώσεις αυτές από τη στρατιωτική ηγεσία, σύμφωνα με τις Ενώσεις.