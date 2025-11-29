Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

Το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ως μια διαφορετική ημέρα για τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας μέσα από δράσεις ενημέρωσης που αφορούν:

την προάσπιση του δικαιώματος των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για

ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση,

την καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, και την ανάγκη σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να προγραμματίσουν δράσεις ευαισθητοποίησης, οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και με την υποστήριξη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Συμβούλων Εκπαίδευσης και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.