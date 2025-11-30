Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή:Ταμείο ανεργίας έως 1295 ευρώ
Ελεύθερος Τύπος: Ευνοϊκή ρύθμιση για αδήλωτα τετραγωνικά
Το Βήμα: Η «αναγνώριση εδαφών» τρομάζει την Ελλάδα
06:10 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Cyber Monday: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές
04:02 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό: Επτά νεκροί σε επίθεση ενόπλων
02:00 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
myAADE: Υποχρεωτική δήλωση IBAN για επιστροφές και επιδοτήσεις
17:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
