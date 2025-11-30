Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή:Ταμείο ανεργίας έως 1295 ευρώ

Ελεύθερος Τύπος: Ευνοϊκή ρύθμιση για αδήλωτα τετραγωνικά

Το Βήμα: Η «αναγνώριση εδαφών» τρομάζει την Ελλάδα

06:35ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιστορική δοξολογία στο Φανάρι - Το παρασκήνιο της Κοινής Διακήρυξη Οικουμενικού Πατριάρχη και Πάπα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφος από το κινητό μας - Σε ποιες εκλογές έρχεται για πρώτη φορά η ψηφιακή κάλπη

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά «σαρώνουν» καταστήματα και περίπτερα στην Κηφισιά - Τους συλλαμβάνουν, τους αφήνουν και επιστρέφουν

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Cyber Monday: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου

05:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα τα δουν οι δικαιούχοι

04:55ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πλήρης αναδιαμόρφωση του δικαστικού συστήματος - Περιμένουν χρόνια για αποφάσεις

04:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις - Πότε λήγει η προθεσμία

04:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Επτά νεκροί σε επίθεση ενόπλων

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ελεύθερες 12 γυναίκες που είχαν απαχθεί απο΄τζιχαντιστές

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από επιθέσεις ρωσικών drones

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

02:50ΕΛΛΑΔΑ

StolenMemory: η εργασία τριών σχολείων που εντόπισαν οικογένειες Ελλήνων θυμάτων των ναζί

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ούν: Η πολεμική μας αεροπορία έτοιμη να αποκρούσει κάθε πρόκληση

02:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

myAADE: Υποχρεωτική δήλωση IBAN για επιστροφές και επιδοτήσεις

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Βολές της υποψηφίας της Αριστεράς στην Ονδούρα κατά του Τραμπ

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεκίνησε ο αποκλεισμός του εναέριου χώρου της από τις ΗΠΑ

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία 40χρονης για άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα της: «Τρία παιδιά έχασα από το ξύλο»

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκηνές ντροπής στη Super League 2: Τερματοφύλακας κατήγγειλε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε βυθισμένοι στο βούρκο»

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την «τρελή» πορεία του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χιλιόμετρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού - Τραυματίστηκε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα αύριο Κυριακή (30/11) - Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν

