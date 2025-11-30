«Υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι η συνολική στήριξη που θα λάβουν οι αγρότες»

«Η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις Βρυξέλλες. Θα υπάρξει και δεύτερη κατανομή ενισχύσεων υπέρ των ειλικρινών παραγωγών» σημειώνουν πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Newsbomb

«Υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι η συνολική στήριξη που θα λάβουν οι αγρότες»
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η συνολική στήριξη που θα λάβουν φέτος οι αγρότες μας θα είναι υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι», υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές, υπογραμμίζοντας πως «Θα υπάρξει και δεύτερη κατανομή ενισχύσεων υπέρ των ειλικρινών παραγωγών».

Στη συνέχεια ξεκαθαρίζουν ότι «η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις Βρυξέλλες. Θα υπάρξει και δεύτερη κατανομή ενισχύσεων υπέρ των ειλικρινών παραγωγών».

Αναλυτικά σημειώνουν 10 σημεία για τη στήριξη των αγροτών:

  1. Η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης φέτος είναι 363 εκατομμύρια ευρώ ενώ πέρυσι ήταν γύρω στα 476 εκατομμύρια. Ωστόσο το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί τελικώς, θα είναι το ίδιο με πέρυσι καθώς τα 113 εκατομμύρια ευρώ που υπολείπονται, θα ανακατανεμηθούν στους αγρότες που έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις.
  2. Η προσωρινή μείωση στη βασική ενίσχυση οφείλεται στον χαμηλότερο αριθμό αιτήσεων, στον μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, στο γεγονός ότι σε περίπου 44.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος αλλά και διότι φέτος γίνονται περισσότεροι διασταυρωτικοί έλεγχοι, όπως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τεκμήρια που έχουν συμφωνηθεί τόσο για την αγροτική παραγωγή (ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ) όσο και για την κτηνοτροφία (τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών και πώλησης γάλακτος και κρέατος)
  3. Οι 44.000 αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου, είναι δυνητικοί δικαιούχοι και θα πληρωθούν κανονικά με την ολοκλήρωση των ελέγχων και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
  4. Σημειώνουμε ότι άλλοι 2.000 αγρότες δεν θα λάβουν ενίσχυση, καθώς είτε οι δηλώσεις τους ήταν απολύτως ανακριβείς είτε ελέγχονται από τη δικαιοσύνη και την Οικονομική Αστυνομία.
  5. Συνολικά φέτος οι πληρωμές για τους αγρότες θα είναι υψηλότερες σε σχέση με το 2024 και θα φτάσουν συνολικά τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβληθούν 3,3 δισεκατομμύρια έναντι 2,7 δισ. που ήταν πέρυσι καθώς οι πληρωμές από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, που αφορά τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ.
  6. Η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Με το νέο σύστημα που έχει συμφωνηθεί με την Ε.Ε οι ειλικρινείς παραγωγοί θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα.
  7. Σε ο,τι αφορά τα κοφτολίβαδα, οι αγρότες θα έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν παλαιότερες φωτογραφίες από δορυφόρους για να γίνει επανέλεγχος και να πληρωθούν, εφόσον τα αγροτεμάχια τους κριθούν επιλέξιμα.
  8. Δικαίωμα ένστασης έχουν και οι αγρότες στα αγροτεμάχια των οποίων βρέθηκε πρόβλημα σε σχέση με τον αριθμό του ΚΑΕΚ που δηλώθηκε, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία.
  9. Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, όπου υπάρχει ζήτημα σε 5 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, λόγω του μαθηματικού τύπου για τους βοσκοτόπους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει, χωρίς καμία καθυστέρηση, σε μια συμπληρωματική πληρωμή, μετά την καταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκε. Η συμπληρωματική αυτή πληρωμή θα γίνει με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή τα τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος, και αγοράς ζωοτροφών, λαμβάνοντας υπόψη το ευμενέστερο για τους ίδιους κριτήριο, ώστε να μην αδικηθούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους άλλων περιοχών.
  10. Φέτος, έχουν γίνει ήδη πληρωμές 1,9 δισεκατομμυρίων και έως το τέλος του έτους το ποσό αυτό θα φτάσει τα 3,7 δισ. Αυτές τις ημέρες γίνεται μια σειρά από πληρωμές, ύψους 538 εκατ. ευρώ, όχι μόνο για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αλλά και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για την ευλογιά. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν λάβει επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23. Πέρυσι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε πληρωμές 2,7 δισ. ευρώ και φέτος αναμένεται αυτές να φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ. Στηρίζουμε, λοιπόν, τον πρωτογενή τομέα όσο περισσότερο μπορούμε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:15TRAVEL

Λιτόχωρο: Η πύλη των θεών και η γοητεία του Ολύμπου

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Η δημοσιογράφος που άφησε το BBC για να ζήσει σε ένα νησί 40 κατοίκων στη Σκωτία

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Oδικός άξονας Πατρών – Πύργου: Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας - Ένταση και χημικά, 3 συλλήψεις

16:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Προστατεύουμε την έδρα μας»

16:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πρωτοφανές επεισόδιο σε αγώνα πόλο στην Πάτρα: Έσπασε τη μύτη αντιπάλου και του έβαλαν χειροπέδες

16:54LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 23α γενέθλια του γιου της, Άγγελου Λάτσιου

16:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρσέιγ – Νιούκαστλ: Σεκιουριτάς «γλεντάει» τους οπαδούς των φιλοξενούμενων μετά τη λήξη – Δείτε βίντεο

16:43ΕΛΛΑΔΑ

«Υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι η συνολική στήριξη που θα λάβουν οι αγρότες» λένε πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος

16:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις επιφύλαξε στους αγρότες η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

16:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Πολλές αλλαγές από τον Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δεξαμενή με χημικά εκτοξεύεται στον αέρα έπειτα από πυρκαγιά σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα τριών οχημάτων στο Κιλκίς: Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο

16:11WHAT THE FACT

Άλλες μένουν για μία ζωή, άλλες ξεθωριάζουν – Τι συμβαίνει πραγματικά με τις αναμνήσεις μας;

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Πάτρα: Άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός ανάμεσα σε οικογένειες και παιδιά

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσει στο μαιευτήριο

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απορρίπτουν πρόταση για φορολόγηση των πολύ πλούσιων με ποσοστό 79%

15:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Ο Γκουντάιτις θα είναι η πρώτη ενίσχυση του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας - Ένταση και χημικά, 3 συλλήψεις

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

14:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις - Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες - Συγκλονίζει το βίντεο

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δεξαμενή με χημικά εκτοξεύεται στον αέρα έπειτα από πυρκαγιά σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για διόρθωση λαθών - Πότε θα πληρωθεί το πρόσθετο ποσό

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσπασαν» το μπλόκο της Αστυνομίας οι αγρότες και βγήκαν στην ΠΑΘΕ - Κλειστή η Εθνική Οδός - Βίντεο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Ο κυβερνήτης ζητά να κατεδαφιστεί το γυάλινο ασανσέρ στη διάσημη παραλία Κελίνγκινγκ

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσει στο μαιευτήριο

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Αποδίδει το μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό - Πάνω από 2 εκατ. οι ανέπαφες πληρωμές τον Σεπτέμβριο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας στον Πλατύκαμπο - Έσπασαν παρμπρίζ περιπολικού - Βίντεο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Πάνω από 27 εκατ. μετακινήσεις, οι ώρες αιχμής, ο πιο δημοφιλής προορισμός και το στοίχημα της επόμενης μέρας

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ