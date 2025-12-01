Δείτε live - Παρουσιάζεται το πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Αυτοτραυματισμού σε Εφήβους

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Ghassan Khalil, παρουσιάζουν αυτή την ώρα στην Εθνική Πινακοθήκη, το πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Αυτοτραυματισμού σε Εφήβους και Νέους της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.

Ανησυχητικά είναι για τη χώρα μας, τα ευρήματα έρευνας για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Όπως είπε η κυρία Αγαπηδάκη, η Εθνική Δράση Υγείας Παιδιού και της Οικογένειας βασίζεται σε δύο πυλώνες: τη θετική γονεϊκότητα και τον αυτοτραυματισμό στους νέους. Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει τους γονείς στον ρόλο τους, ξεκινώντας από τους νέους γονείς και τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών. Προβλέπεται θεραπευτική συμβουλευτική παρέμβαση σε γονείς, στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ήδη 500 γονείς συμμετέχουν σε ομάδες επιστημόνων ψυχικής υγείας, που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για το πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το νέο Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων το οποίο παρέχει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ολοκληρωμένη υποστήριξη σε εφήβους και νέους που αυτοτραυματίζονται, καθώς και στις οικογένειές του, σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Η Εθνική Δράση Υγείας Παιδιού και της Οικογένειας υλοποιείται από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση του της ΕΕ – NextGenerationEU.