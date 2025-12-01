Γεωργία Πολυτάνου: Η σύζυγος του Χάρη Δούκα νοσηλεύτηκε για 12 ημέρες - «Τις νύχτες ήταν πάντα εκεί»

Η σύζυγος του Χάρη Δούκα, η Γεωργία Πολυτάνου, νοσηλεύτηκε για 12 ημέρες, όπως η ίδια γνωστοποίησε μέσα από ανάρτησή της στο Facebook.

Χωρίς να αποκαλύπτει το ακριβές πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο, η Γεωργία Πολυτάνου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που της πρόσφερε ο σύζυγός της.

Στην ανάρτηση τόνισε ότι κατά την διάρκεια της νοσηλείας της, τις νύχτες ποτέ δεν ένιωσε μόνη, καθώς ο Χάρης Δούκας βρισκόταν πάντα στο πλευρό της. Δεν το έκανε από υποχρέωση ή ευγένεια, αλλά από κάτι βαθύτερο, μια αίσθηση που δύσκολα μπορεί κανείς να περιγράψει ή να απαθανατίσει.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:



«Καλό μήνα σε όλους. Και αυτή τη φορά, δεν είναι μια τυπική ευχή.

Από τις 10/11 έως τις 21/11 βρέθηκα σε ένα νοσοκομείο. Δώδεκα μέρες που δεν μοιάζουν πολλές στο ημερολόγιο. Μα όταν τις ζεις από το κρεβάτι, οι μέρες είναι διαφορετικές… γίνονται πιο μεγάλες.

Τις νύχτες, όμως, δεν ήμουν ποτέ μόνη. Ο σύζυγός μου ήταν εκεί. Όχι από υποχρέωση, όχι από ευγένεια αλλά από κάτι βαθύτερο. Από αυτό που δεν μπορείς να φωτογραφίσεις ούτε να περιγράψεις εύκολα. Έμενε όλη τη νύχτα, κι όταν έπρεπε να φύγει για τη δουλειά του… ξαναγυρνούσε. Ακόμη και για λίγα λεπτά. Μόνο για να ρίξει μια ματιά. Για να δει αν αντέχω.

Λένε πως η επαγγελματική ζωή είναι το «βιογραφικό» μας. Το κομμάτι που φαίνεται, που κρίνεται. Μα η προσωπική ζωή είναι το κομμάτι που κρατάει όρθιο αυτό που φαίνεται. Χωρίς εκείνο, το πρώτο δεν έχει θεμέλιο. Δεν ξέρω πώς θα περνούσα όλο αυτό χωρίς τη στήριξή του. Ίσως να μην πρέπει να το μάθω ποτέ.

Ξέρω όμως κάτι άλλο: Υπάρχουν άνθρωποι που όταν σε κοιτούν στα μάτια, δεν βλέπουν τις αντιξοότητες, αλλά εσένα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι η πραγματική θεραπεία.

Θα ήθελα επίσης να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που μου στάθηκε όλον αυτόν τον καιρό. Το «ευχαριστώ» είναι λίγο. Και όπως μου είπαν…την επόμενη φορά να τα πούμε υπό άλλες συνθήκες. Το εύχομαι, έχοντας πίστη.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια και στους φίλους μου για τη στήριξή τους μέχρι σήμερα. Ευλογημένη που είστε στη ζωή μου.

Κλείνω όπως συνηθίζει να λέει ο Χάρης: Προχωράμε».