Η Ελλάδα φορολογικός «παράδεισος» για τους ξένους επενδυτές και συνταξιούχους

Η Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στις αιτήσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας, σύμφωνα με την AS, καθώς το ευνοϊκό καθεστώς χαμηλής φορολογίας, το κλίμα και το χαμηλό κόστος ζωής (σε σχέση με το εξωτερικό), προσελκύουν συνταξιούχους, επαγγελματίες και εύπορους επενδυτές από όλον τον κόσμο.

Τα ελληνικά φορολογικά κίνητρα έχουν «εκτοξεύσει» τη ζήτηση για τη χώρα μας. Η ΑΑΔΕ έχει πλέον πάνω από 8.000 αιτήματα, εκ των οποίων τα 750 μόνο ανήκουν στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Αιχμή του δόρατος είναι ο σταθερός φόρος του 7% για ξένους συνταξιούχους, που εφαρμόζεται όχι μόνο στις συντάξεις, αλλά και σε λοιπά εισοδήματα απ' το εξωτερικό.

