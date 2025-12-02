Χαϊδάρι: Ξεριζώθηκε δέντρο κι έπεσε μέσα σε παιδική χαρά
Το δέντρο έπεσε πάνω στα κιγκλιδώματα που λύγισαν από το βάρος και κατόπιν «κάλυψε» τη μισή παιδική χαρά που ήταν άδεια εκείνη την ώρα
Ένα πανύψηλο δέντρο ξεριζώθηκε κι έπεσε με όλο το βάρος του πάνω σε παιδική χαρά στο Χαϊδάρι.
Το περιστατικό συνέβη, ευτυχώς, κατά τη διάρκεια της νύχτας, που η παιδική χαρά ήταν άδεια. Το δέντρο έπεσε με όλο του το βάρος στα κιγκλιδώματα της παιδικής χαράς, που λύγισαν και στη συνέχεια «κάλυψε» τη μισή παιδική χαρά.
Μάλιστα, στο σημείο που λύγισαν τα κάγκελα ήταν τοποθετημένο και παγκάκι για να κάθονται οι γονείς και να παρακολουθούν τα παιδιά ενώ παίζουν.
