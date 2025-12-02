Διακοπές νερού την Τρίτη (2/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΛΙΜΟΣ, EKTAKTH
ΑΛΙΜΟΣ Π
Κάσου και Γρανικού
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΛΙΜΟΣ, EKTAKTH
ΑΛΙΜΟΣ Α
Λεωφ. Ιωνίας και Δεληγιώργη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΑΙΞΩΝΗ
Ρήγα Φεραίου και Δημελά
