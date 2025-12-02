Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

Ακόμη μία δύσκολη μέρα για τους οδηγούς, με την κίνηση των οχημάτων στο Λεκανοπέδιο να πραγματοποιείται ακόμη με εμπόδια.

Η Λεωφόρος Κηφισίας, όπως και ο Κηφισός (στο ρεύμα ανόδου), παραμένουν στο «κόκκινο», με την κατάσταση στην Παραλιακή να είναι βελτιωμένη, αλλά την Αττική Οδό να είναι ακόμη μπλοκαρισμένη, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων, αλλά και τη Βασιλίσσης Σοφίας, με τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας ταυτόχρονα να κινούνται κλασσικά «σημειωτόν».