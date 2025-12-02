Σάπισε η Αργώ - Θλίψη για το εμβληματικό σκάφος που αναβίωσε τον μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας

Η χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση του Βόλου ανέδειξε μία θλιβερή είδηση για την κατάσταση της θρυλικής «Αργώ», του σκάφους που πριν από 20 χρόνια κατασκευάστηκε για να αναβιώσει τον μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας και την προβολή της Μαγνησίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Η Αργώ έχει σαπίσει» δηλώνει σε μία σοκαριστική αποκάλυψη ο δημιουργός της, ναυπηγός Νίκος Ρέππος σε επικοινωνία του με το magnesianews.gr.

Όπως εξήγησε, το σκάφος έχει υποστεί σημαντικές φθορές, οι οποίες είναι άγνωστο αν μπορούν να αποκατασταθούν. «Η έκθεση του σκάφους εδώ και χρόνια σε συνθήκες βροχής, σκόνης και παγετού, κατά τη διάρκεια του χειμώνα οπότε και εκτίθεται στην παραλία του βόλου στολισμένο, έχουν προκαλέσει φθορές» επισημαίνει ο ναυπηγός, προσθέτοντας ότι το νερό της βροχής λειτουργεί διαβρωτικά με συνέπεια τα ξύλα να σαπίζουν.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει με αφορμή το χριστουγεννιάτικο σκηνικό μέρος του οποίου θα είναι η Αργώ, είναι απαξιωτικό καθώς δεν υπάρχει συνάφεια καμία της μυθολογίας και της Αργοναυτικής Εκστρατείας με την γιορτή των Χριστουγέννων που χρονολογικά συνέβη χιλιάδες χρόνια αργότερα.

Ο κατασκευαστής του, δηλώνει πως δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση για τη συντήρηση και το μέλλον του σκάφους, με την τύχη του να κρίνεται αβέβαιη, καθώς είναι πιθανόν να είναι εντελώς ακατάλληλο για να εκτεθεί στο νέο Μουσείο που κατασκευάζεται στον Βόλο.