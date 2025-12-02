Ηράκλειο: Συγκλονιστικό βίντεο από μαθητές δημοτικού σχολείου κατά της οπλοκατοχής

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης στέλνουν με βίντεο που δημιούργησαν το δικό τους ηχηρό μήνυμα κατά της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια στις 1 Νοεμβρίου.

Το «Ζήτημα Τιμής» αποτελεί ταινία μικρού μήκους όπου δύο μαθητές αφήνουν καβγά να ξεφύγει και καταφεύγουν στα όπλα, με ένα κορίτσι να τους σταματά και να δείχνει ότι η πραγματική δύναμη έγκειται στο «όχι» στη βία.

Έπειτα, μαθητές εκφράζουν τι αγαπούν στην Κρήτη: την ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση, τους ανθρώπους, τα γλέντια και τις χαρές της. Η Κρήτη ξεπερνά κατά πολύ τα όπλα και την ψεύτικη λεβεντιά.

Δείτε το βίντεο: