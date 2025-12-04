Διακοπές νερού την Πέμπτη (4/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 4Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
Αγ. Κων/νου και Ελένης και Ρεθύμνης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Σκόπα και Αριστάρχου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΠΑΓΟΣ, EKTAKTH
ΠΑΠΑΓΟΥ
Παναγιώτου και Λάσκου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΡΟΣ, EKTAKTH
ΤΑΥΡΟΣ
Δήμητρας και Λεωφ.Ειρήνης
