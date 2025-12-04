Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 και στην Πιερία - Έχει ισχύ μέχρι την Κυριακή

Συναγερμός ήχησε και στην Πιερία μετά τα απανωτά 112 που έχουν σταλεί σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron που πλήττει την χώρα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Πιερίας προειδοποιώντας τους για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή τις επόμενες ώρες και ημέρες.

«Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα του 112.