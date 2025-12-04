Μαθητές γυμνασίου στη Γλυφάδα λειτουργούν το κυλικείο... μόνοι τους!

Όλα ξεκίνησαν από ένα πρόβλημα που δεν έβρισκε λύση: οι διαγωνισμοί για τη διαχείριση του κυλικείου στο 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας συνεχώς μπλόκαραν, κανείς δεν αναλάμβανε και το σχολείο έμενε χωρίς κυλικείο.

Το αποτέλεσμα; Οι μαθητές είπαν «αφήστε το σε εμάς». Και το εννοούσαν. Χωρίστηκαν σε βάρδιες, έστησαν το δικό τους μικρό επιχειρησιακό πλάνο και άνοιξαν το πιο ιδιαίτερο κυλικείο της χρονιάς. Ένα κυλικείο φτιαγμένο από τα παιδιά για τα παιδιά.

