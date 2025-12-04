Κακοκαιρία Byron: Μπλακ άουτ στην Ερμού - Στο σκοτάδι τα καταστήματα
Στο σκοτάδι βυθίστηκε η Ερμού αργά το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς λόγω της κακοκαιρίας Byron που πλήττει και την Αττική υπήρξε μπλακ άουτ.
Τα καταστήματα έμειναν χωρίς φώτα, με σκοτεινές τις βιτρίνες τους, ενώ την ίδια ώρα οι περαστικοί έτρεχαν να προφυλαχθούν από την βροχή.
