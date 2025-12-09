ΕΚΠΑ: Στα κορυφαία 200 πανεπιστήμια του κόσμου για το 2025

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) καταλαμβάνει τη 191η θέση στον κόσμο για το 2025, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities». Πρόκειται για μία από τις πλέον σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις, η οποία αξιολογεί την ποιότητα, την ποσότητα και την επιδραστικότητα του ερευνητικού έργου των πανεπιστημίων διεθνώς.

Με αυτή τη διάκριση, το ΕΚΠΑ γίνεται το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που εισέρχεται στα Top 200 σε μία από τις 7 διεθνώς αναγνωρισμένες και ευρέως αποδεκτές πολυκριτηριακές παγκόσμιες κατατάξεις.

Η πορεία του ΕΚΠΑ στη διεθνή κατάταξη World University Rankings: από την 215η θέση το 2017, στην 191η το 2025

Παράλληλα, καταλαμβάνει την 1η θέση μεταξύ των 9 ελληνικών και 2 κυπριακών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα. Ακολουθούν: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη 374η θέση, το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις θέσεις 601–650, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις θέσεις 751–800, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (801–850), το Πανεπιστήμιο Πατρών (851–900) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (1151–1200). Από την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στις 751–800, ενώ το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 901–950.

Πέρα από τη συνολική κατάταξη, ο οργανισμός εξετάζει 6 επιστημονικά πεδία και 27 επιμέρους επιστημονικά αντικείμενα. Το ΕΚΠΑ διακρίνεται στα 5 από τα 6 πεδία, με κορυφαία επίδοση στην Ιατρική, όπου κατατάσσεται 102ο στον κόσμο.

Στα επιστημονικά αντικείμενα, καταγράφει σημαντικές επιδόσεις σε 15 από τα 27, καταλαμβάνοντας θέσεις κάτω από το Top 500. Ξεχωρίζουν:

η Ανοσολογία ( 85η θέση),

η Κλινική Ιατρική ( 96η ),

η Φαρμακευτική – Τοξικολογία ( 102η ),

οι Νευροεπιστήμες & Συμπεριφορά στη 174η θέση, με άνοδο 30 θέσεων,

οι Επιστήμες του Διαστήματος ( 180η )

και η Μοριακή Βιολογία & Γενετική (184η).

Σημαντική άνοδο παρουσιάζει και η Φυσική, που βρίσκεται πλέον στο Top 250, καθώς και η Ψυχιατρική – Ψυχολογία, η οποία ανεβαίνει στη 274η θέση από την 295η του 2024.

Η κατάταξη NTU Rankings, που αναπτύχθηκε από το National Taiwan University, βασίζεται αποκλειστικά σε δείκτες που μετρούν την ερευνητική παραγωγή, τον αντίκτυπο της έρευνας και την αριστεία των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Για το 2025, αξιολογούνται 8 δείκτες, με βαρύτητες κατανεμημένες σε:

25% Παραγωγή Έρευνας ,

35% Επίδραση Έρευνας ,

40% Ερευνητική Αριστεία.

Συνολικά 2.025 πανεπιστήμια συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη για το 2025.

Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας βρίσκονται: Harvard (1η θέση), Stanford (2η), University College London (3η), Toronto (4η), Oxford (5η) και Johns Hopkins (6η).

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, δήλωσε: «Οι σημαντικές διακρίσεις επιβεβαιώνουν ότι οι επιτυχίες του Ιδρύματός μας δεν αποτελούν τυχαίο ή συγκυριακό γεγονός. Αντίθετα, αντανακλούν μια σταθερή και διαχρονική πορεία υψηλού επιπέδου ερευνητικής δραστηριότητας, όπως καταγράφεται στα δεδομένα της τελευταίας 11ετίας. Κατατάξεις αυτού του είδους αναδεικνύουν τη σταθερή, συλλογική και υψηλού επιπέδου έρευνα που παράγεται σε πανεπιστήμια διεθνούς κύρους».

